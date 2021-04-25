مسلحون يجبرون سكان بلدة في نيجيريا على الفرار بعد سلسلة هجمات

10:52 م الأحد 25 أبريل 2021
مسلحون يجبرون سكان بلدة في نيجيريا على الفرار بعد سلسلة هجمات

مسلحون في نيجيريا

لاجوس - (د ب أ)

أضطر سكان بلدة صغيرة في شمال شرق نيجيريا على الفرار من المنطقة بعد سلسلة من الهجمات شنها مسلحون يعتقد أن لهم صلة بتنظيم داعش.

وهاجم المتمردون بلدة جيدام يومي الخميس والجمعة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، حسبما قال بابالي يسا، أحد سكان البلدة، اليوم الأحد، بينما واصل السكان المحليون مغادرة المنطقة.

وقال يسا: "فر معظم سكان جيدام باتجاه الحدود النيجيرية مع جمهورية النيجر خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأكد الجيش النيجيرى الهجوم قائلا إن المتمردين دمروا ممتلكات ومرافق عامة، كما نهبوا متاجر وأحرقوا منازل.

وقال المتحدث باسم الحيش البريجادير جنرال محمد يريما في بيان إن القوات البرية والقوات الجوية قتلت 21 "إرهابيا" في هجوم مضاد.

وكان متطرفون من تنظيم "الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا" قد شنوا في السابق هجمات متفرقة على بلدات وقرى بالقرب من منطقة بحيرة تشاد، كما اختطفوا عمال إغاثة.

يذكر أن تنظيم داعش في غرب أفريقيا هو فصيل منشق عن جماعة بوكو حرام الأصولية وأعلن أعضاؤها الولاء لتنظيم داعش.

نيجيريا لاجوس تنظيم داعش الإرهاب

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