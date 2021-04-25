البرهان يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان العلاقات الثنائية

09:56 م الأحد 25 أبريل 2021
البرهان يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان العلاقات الثنائية

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا المحتوى من

عبد الفتاح البرهان السودان الخرطوم أمريكا

الخبر التالى:

هدنة دائمة في القامشلي السورية بضمانة روسية وعودة الأهالي غدًا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 221570

    عدد المصابين

  • 166457

    عدد المتعافين

  • 12998

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا