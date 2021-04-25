البرهان يبحث مع القائم بالأعمال الأمريكي بالسودان العلاقات الثنائية
الخرطوم - (أ ش أ):
بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.
وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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