الجزائر: إحباط عمليات خطيرة لحركة "ماك" الانفصالية

الجزائر - (د ب ا)

أعلنت الجزائر اليوم الأحد عن إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف البلاد كان يتم الإعداد لها من طرف "الحركة من أجل استقلال منطقة القبائل" (ماك) الانفصالية، حيث كان يتم التخطيط لتنفيذ تفجيرات وأعمال إجرامية وسط مسيرات وتجمعات شعبية بعدة مناطق من الوطن.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، فقد تم حجز أسلحة حربية ومتفجرات كانت موجهة لتنفيذ مخططات الحركة الإجرامية. وتصف السلطات الجزائرية "ماك" بالحركة غير الشرعية.

وجاء في البيان : "استكمالا للتحقيقات الأمنية المتعلقة بالعملية المنفذة في أواخر شهر مارس الماضي، من طرف المصالح الأمنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني والمتعلقة بتفكيك خلية إجرامية متكونة من منتسبين لحركة ماك متورطين في التخطيط ،اتضح من خلال الاعترافات الخطيرة التي أدلى بها العضو السابق في الحركة المدعو ح. نور الدين، للمصالح الأمنية وجود مخطط إجرامي خبيث يعتمد على تنفيذ هذه التفجيرات ومن ثم استغلال صور تلك العمليات في حملاتها المغرضة والهدامة كذريعة لاستجداء التدخل الخارجي في شؤون بلادنا الداخلية".

وبدأت حركة "ماك" التي تطالب بانفصال منطقة القبائل وتزعم تأسيس نشاطها في منتصف التسعينيات.

وشكّلت الحركة في المنفى حكومة مزعومة مقرها باريس، وتضم إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني، ورئيس حكومة زيدان لفضل، 18 وزيرًا.