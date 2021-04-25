أمريكا وفرنسا تعلنان استعدادهما لإرسال مساعدات فورية للهند لمواجهة أزمة كورونا

واشنطن/ باريس - (أ ش أ):

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات فورية إلى الهند.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء اليوم /الأحد/، إن واشنطن تعمل على مدار الساعة لتوفير الموارد والإمدادات للهند، مضيفا أنه تم تحديد إمدادات من العلاجات واختبارات التشخيص السريع وأجهزة التنفس الصناعي ومعدات الحماية الشخصية التي سيتم توفيرها على الفور للهند.

على صعيد متصل ، أعلنت الرئاسة الفرنسية أنها ستوفر في الأيام المقبلة دعما كبيرا بالأكسيجين للهند حيث تزداد الإصابات بفيروس كورونا.

وأوضح مصدر مقرب من الحكومة - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" - أن المساعدة ستترجم بإرسال أجهزة تنفس الأوكسجين التي تفتقر إليها الهند بشدة.

يذكر أن الهند سجلت أعلى حصيلة على مستوى العالم لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا وسط سعي حكومي لسد النقص الحاد في الأوكسجين من دول أجنبية.

وكانت وزارة الصحة الهندية قد أعلنت أن عدد الحالات في جميع أنحاء الهند ارتفع بزيادة قياسية يومية بلغت 349 ألفا و 691 حالة، ليصبح المجموع 16.96 مليون حالة، بما في ذلك 192.311 حالة وفاة.