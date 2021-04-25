رئيس الوزراء العراقي يدعو للتكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية

بغداد - (أ ش أ):

دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى التكاتف ورفض المزايدات السياسية بالكوارث الوطنية.

وقال الكاظمي -في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وأوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم /الأحد/- إن الحكومة تواصل سلسلة اجتماعات بدأت في لحظة فاجعة مستشفى ابن الخطيب وحتى الآن، كجزء من واجب الحكومة في تحديد المقصرين ومحاسبتهم أيا كانت عناوينهم.

وأضاف أن الاجتماعات تهدف أيضًا إلى رعاية الضحايا وعوائلهم، ومنع تكرار مثل هذه الأحداث المؤلمة.