استطلاع: نحو ثلثي الأمريكيين راضون عن أداء بايدن في إدارة أزمة كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت استطلاع حديث أن نحو ثلثي الأمريكيين أبدوا موافقتهم على أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، الأمر الذي يُظهر دعما قويا للرئيس الأمريكي الجديد في الوقت الذي يستعد فيه لإلقاء كلمة في جلسة مشتركة للكونجرس الأسبوع الجاري.

وكشف الاستطلاع -الذي نُشر اليوم الأحد، ونقلته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية، في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني- أن 64% من الأمريكيين يقولون إنهم يوافقون على الأقل إلى حد ما على أداء بايدن حتى الآن فيما يتعلق بكيفية إدارة الجائحة وطرح اللقاحات في الولايات المتحدة، فيما قال 31% فقط إنهم لا يوافقون على جهوده، ولم يبد الباقون رأيهم في الأمر.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 1007 أشخاص من البالغين في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 18 و21 أبريل.