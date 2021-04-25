الأعيان الأردني: الأردن يقف بصلابة بوجه المؤامرات التي يتعرض لها الفلسطينيون

عمّان- (أ ش أ):

أكد رئيس لجنة فلسطين في مجلس الأعيان نايف القاضي، اليوم الأحد، أن الأردن يقف بكل صلابة في وجه المخططات والمؤامرات والإجراءات التعسفية والاعتداءات، التي يتعرض لها شعب فلسطين.

وشدد القاضي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - على ثبات الموقف الأردني من اعتبار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة والقدس وغزة، هو عمل غير مشروع ولا يتفق مع قرارات الشرعية الدولية، وعلى إسرائيل الانسحاب من كل الأراضي العربية والفلسطينية، التي احتلتها في الرابع من يونيو عام 1967.

وفي سياق آخر، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اعتداءات الشرطة الإسرائيلية على المقدسيين عند باب العامود، وفي مناطق متفرقة في القدس الشرقية المحتلة.

وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، السلطات الإسرائيلية التقيّد بالتزاماتها في القدس الشرقية المحتلة، وفق القانون الدولي والكف عن التعرض للمقدسيين، ووقف الاعتداءات عليهم، وعدم مصادرة حقهم بالتجمع بكل حرية وأمان خاصة في شهر رمضان المبارك، وعدم إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى المبارك.