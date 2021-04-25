الكاظمي يقرر وقف وزير الصحة العراقي

03:24 م الأحد 25 أبريل 2021
الكاظمي يقرر وقف وزير الصحة العراقي

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

بغداد- (د ب أ):

قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد سحب يد (وقف ) وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد وإحالتهما للتحقيق على خلفية أحداث مستشفى ابن الخطيب.

كما قرر الكاظمي سحب يد مدير صحة الرصافة وإحالته للتحقيق ، مطالبا بإنجاز التحقيق في الحادث خلال خمسة أيام.

وكانت الحكومة العراقية قد عقدت جلسة استثنائية اليوم لمتابعة تداعيات حريق المستشفى.

وكانت وزارة الداخلية العراقية اليوم أعلنت وفاة 82 شخصاً وإصابة 110 آخرين بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب.

مصطفى الكاظمي وزارة الصحة العراقي العراق

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