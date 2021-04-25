الرئيس اللبناني يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى بغداد

02:33 م الأحد 25 أبريل 2021
الرئيس اللبناني يعزي نظيره العراقي في ضحايا حريق مستشفى بغداد

الرئيس اللبناني ميشال عون

بيروت- (أ ش أ(:

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، برقية تعزية اليوم الأحد إلى نظيره العراقي برهم صالح؛ في ضحايا حادث الحريق المأساوي الذي وقع في مستشفى "ابن الخطيب" بالعاصمة بغداد.

وجاء في برقية الرئيس اللبناني: "إنني إذ أشاطركم شديد الألم، أتقدم منكم شخصيا، ومن خلالكم إلى شعبكم الشقيق بأحر التعازي، سائلا القدير أن يسكن الشهداء فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا إليه الدعاء أن يصونكم من هوان أي شر لتبقوا عنوان العزة".

وأعلن الرئيس اللبناني وضع قدرات لبنان الطبية لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق إن اقتضى الأمر.

من جانبه، تواصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث أعرب له عن وقوف لبنان وتعاطفه مع العراق في الحادث المفجع الذي وقع في مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد وأدى إلى سقوط ضحايا ومصابين.

وأبلغ دياب رئيس الوزراء العراقي وضع إمكانيات لبنان الطبية بتصرف العراق، مؤكدا الاستعداد التام والسريع لإرسال أي مساعدة تطلبها الحكومة العراقية.

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