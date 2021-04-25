الرئيس الإندونيسي يتعهد بمواصلة عمليات البحث عن طاقم الغواصة الغارقة

جاكرتا- (أ ش أ(:

تعهد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد بمواصلة عمليات البحث عن أفراد طاقم الغواصة المنكوبة، التي أعلن الجيش الإندونيسي في وقت سابق أنها غرقت بعد أيام من فقدانها في المياه شمال جزيرة بالي.

وقال الرئيس - في بيان صحفي - "إنهم خيرة أبناء الوطن، وخيرة الوطنيين، وحراس سيادة البلاد .. وكل الجهود المبذولة في البحث عنهم وإنقاذهم مستمرة وستستمر"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وناشد الرئيس الإندونيسي جميع المواطنين للصلاة من أجل طاقم الغواصة البالغ عددهم 53 شخصا ، وأن يتمنوا القوة والثبات لعائلاتهم.

وقال "تأتي هذه الكارثة بمثابة صدمة لنا جميعًا ، ليس فقط لعائلات أفراد طاقم الغواصة، وأفراد "هيوكينكانا" (فيلق الغواصات) والبحرية، ولكن لجميع الإندونيسيين.. نعرب جميعنا عن تعازينا الحارة وخاصة لعائلات الأفراد الذين كانوا على متنها".

وكان قائد الجيش الإندونيسي، المارشال هادي تجيجانتو، قد أعلن في مؤتمر صحفي في بالي يوم أمس السبت إن وضع الغواصة قد تغير من "مفقودة" إلى "غارقة" بعد عمليات بحث استمرت 72 ساعة.

وفقد الاتصال بالغواصة " KRI Nanggala-402 " خلال تدريبات الطوربيد الحية قبالة الجزيرة السياحية يوم الأربعاء.

وقامت بعض الدول بإرسال سفن للمشاركة في عمليات البحث عن الغواصة، منها سنغافورة وماليزيا وأستراليا والهند، فيما أرسلت الولايات المتحدة طائرة من طراز "بوسيدون".