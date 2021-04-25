الرئيس التشيكي: هناك حاجة للتحقيق بشأن انفجار 2014 قبل معاقبة روسيا

01:51 م الأحد 25 أبريل 2021
الرئيس التشيكي: هناك حاجة للتحقيق بشأن انفجار 2014 قبل معاقبة روسيا

الرئيس التشيكي ميلوس زيمان

براغ - (د ب أ):

قال الرئيس التشيكي ميلوس زيمان اليوم الأحد إن السلطات بحاجة إلى استكمال التحقيق بشأن انفجار عام 2014 في مستودع للذخيرة قبل أن تتخذ البلاد أي إجراءات عقابية ضد روسيا، التي اتهمت الحكومة في براغ عملاءها بتنظيم الانفجار.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن زيمان قال في كلمة عبر تلفزيون بريما إن التورط المزعوم لأجهزة الاستخبارات الروسية في الانفجار هو أحد فرضيتين في التحقيق. وتتمثل الفرضية الأخرى في خطأ بشري يتعلق بالتعامل مع بالذخيرة.

وإذا أكد التحقيق تورط روسيا، فقد تكون العقوبة المحتملة استبعاد شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية من العطاء النووي التشيكي المخطط له.

ميلوس زيمان روسيا انفجار

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