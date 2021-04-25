قائد الجيش الإندونيسي: العثور على حطام الغواصة الإندونيسية

01:39 م الأحد 25 أبريل 2021
قائد الجيش الإندونيسي: العثور على حطام الغواصة الإندونيسية

الجيش الإندونيسي

جاكرتا- (د ب أ):

قال قائد الجيش الإندونيسي، هادي تجاهجانتو، إن فرق البحث والانقاذ تمكنت من العثور على الغواصة التي غرقت قبل أيام، في حادث أسفر عن وفاة 53 فردا كانوا على متنها.

وقال تجاهجانتو في مؤتمر صحفي: "بهذا الدليل الحقيقي، نؤكد أن الغواصة كيه آر آي نانجالا 402 غرقت وتوفي جميع البحارة على متنها، وعددهم 53 فردا، أثناء أداء واجبهم".

وكانت الغواصة تشارك في تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة بالي، عندما فقد الاتصال معها صباح يوم الأربعاء الماضي.

وكانت إمدادات الأكسجين على متن الغواصة كافية فقط لتستمر حتى صباح أمس السبت.

الجيش الإندونيسي قائد الجيش الإندونيسي حطام الغواصة الإندونيسية

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