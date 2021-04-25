محادثات ثنائية بين الرئيس الإندونيسي ورئيس وزراء كمبوديا عقب قمة آسيان

جاكرتا- (د ب أ):

عقد الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، اجتماعا ثنائيا مع رئيس وزراء كمبوديا، هون سين، عقب مشاركة الاثنين في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في جاكرتا أمس السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم الأحد.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، إن الاجتماع عقد بمبنى الأمانة العامة لآسيان، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز مجالات التعاون الثنائي.

وأضافت أن الرئيس الإندونيسي أثار قضايا خلال الاجتماع الثنائي "تتعلق بالتعاون في مجال الصحة، حيث أكد أهمية الدعم متعدد الأطراف لتحقيق المساواة في الحصول على اللقاحات لجميع الدول. كما دعا كمبوديا أيضا إلى العمل من أجل تعزيز التعاون في الحصول على المعدات الطبية والصيدلانية".

وكان زعماء آسيان عقدوا قمة طارئة في العاصمة الإندونيسية أمس السبت لبحث تطورات الأزمة في ميانمار في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع شباط/فبراير الماضي.