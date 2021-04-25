مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

02:54 ص الأحد 25 أبريل 2021
مصر تعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (د ب أ):
أعربت مصر عن تعازيها للعراق في ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد والذي أودى بحياة ما يقرب من 20 شخصا.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق في ضحايا الحريق المُروع الذي وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص".

وتابع البيان"كما تتقدم مصر بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله في هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين".

وأضافت الخارجية في بيانها "تؤكد مصر على وقوفها التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في هذا المُصاب الأليم".​

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