العراق: الانتهاء من إخماد حريق في مستشفى ابن الخطيب ووفاة 20 شخصًا
بغداد - (د ب أ)
صرح اللواء كاظم بوهان مدير عام دائرة الدفاع المدني العراقية ليل السبت/الأحد بأنه تم إخماد الحريق الذي اندلع في أقسام مستشفى ابن الخطيب جنوبي بغداد.
وقال في تصريح صحفي إن فرق الدفاع المدني انتهت من إخماد الحريق في مستشفى ابن الخطيب.
وبحسب عاملين في فرق الدفاع المدني أنه تم إنقاذ 90 شخصًا من المرضى الذين يتلقون العلاج ومرافقيهم من أصل 120 بعد اندلاع الحريق في قسم الإنعاش الرئوي بالمستشفى.
وذكر العاملون أن هناك ضحايا وإصابات ولم يتسن لنا حصرها حاليًا.
ولم تعلن وزارة الصحة والبيئة العراقية حتى الآن عن أية تفاصيل عن هذا الحريق ولا إحصائية رسمية لعدد الضحايا والمصابين.
وبحسب شهود عيان شاركوا في عمليات الإنقاذ بالمستشفى فإن عدد الوفيات ربما يتجاوز 20 شخصًا والمصابين بحالات الاختناق قد يتجاوز 35 آخرين.
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