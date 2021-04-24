العراق: وفاة شخص و11 حالة اختناق بحريق في مستشفى شرقي بغداد

11:29 م السبت 24 أبريل 2021
العراق: وفاة شخص و11 حالة اختناق بحريق في مستشفى شرقي بغداد

حريق

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني عراقي، مساء اليوم السبت، بوفاة شخص وحدوث 11 حالة اختناق بحريق في مستشفى "ابن الخطيب" جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل وفاة و11 حالة اختناق للمرضى بعضها خطرة كحصيلة أولية لحريق في مستشفى ابن الخطيب".

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في وقت سابق اليوم عن اندلاع حريق داخل مستشفى ابن الخطيب في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب بغداد العراق

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