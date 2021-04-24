حشد ضخم يتجمع في مظاهرة مناهضة للإغلاق وسط لندن

11:01 م السبت 24 أبريل 2021
حشد ضخم يتجمع في مظاهرة مناهضة للإغلاق وسط لندن

أرشيفية

لندن - (د ب أ)

تجمع متظاهرون مناهضون للإغلاق في وسط لندن بعد أسبوعين تقريبًا من تخفيف القيود المفروضة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وتوجه المتظاهرون إلى شارع أكسفورد وبارك لين وهايد بارك حيث رفعوا لافتات تحمل رسائل مثل "محرقة لقاحات كوفيد-19" و"لا لوثائق التحصين".

وكُتب على لافتة أخرى: "لا تحتاجون إلى دليل لمعرفة الحقيقة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".

وذكرت شرطة العاصمة انه تم القبض على رجل يبلغ من العمر 38 عامًا بالقرب من امبانكمنت للاشتباه فى إرتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام ، بينما تم القبض على رجل آخر يبلغ من العمر 37 عامًا، بالقرب من ميدان الطرف الأغر للاشتباه فى انه مخمور وارتكابه جريمة تتعلق بالنظام العام.

وقالت الشرطة إنه تم إحتجاز الرجلين بينما تتواصل التحقيقات.

وحث رئيس الوزراء بوريس جونسون البلاد على "التصرف بمسؤولية" في الوقت الذي استقبلت فيه الصالات الرياضية داخل المباني ومسابح وصالونات التجميل وحدائق الحيوان الرواد والعملاء والزبائن .

تظاهرات لندن قيود الاغلاق فيروس كورونا

الخبر التالى:

وفاة أكبر المعمرين من الناجين من هجوم "بيرل هاربور" في أمريكا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 219774

    عدد المصابين

  • 165348

    عدد المتعافين

  • 12914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 145298809

    عدد المصابين

  • 123285811

    عدد المتعافين

  • 3083923

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:السيسي: لا يمكن خلق وظائف لملايين الشباب المصري بدون استقرار الأمن

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا