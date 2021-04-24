السيسي لـ"دى فيلت": اللاجئون في مصر لا يعيشون بمخيمات ويتلقون نفس معاملة المصريين

09:57 م السبت 24 أبريل 2021
السيسي لـ"دى فيلت": اللاجئون في مصر لا يعيشون بمخيمات ويتلقون نفس معاملة المصريين

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(أش أ):

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر استطاعت منذ سبتمبر 2016، منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا عبر بوابة مصر.

وقال السيسي في حوار لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، "إننا منذ سبتمبر 2016، استطعنا منع المهاجرين غير الشرعيين من اقتحام أوروبا من مصر، وكان من المهم بالنسبة لنا ألا يتأثر أمن أوروبا نتيجة لذلك"، مشددا على أنه "لا يمكننا وقف هذه الهجرة غير الشرعية عبر مصر إلا بتهيئة المناخ المناسب للأمن والاستقرار، ولا نطالب بأي شيء في المقابل من أوروبا.. نحن لا نفكر حتى في استخدامه للابتزاز السياسي أو الاقتصادي".

وأضاف السيسي أنه "في نفس الوقت لدينا ستة ملايين لاجئ في مصر من بينهم 500 ألف لاجئ من سوريا بالإضافة إلى عدد كبير من العراق واليمن والسودان وليبيا وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى، ويرى الكثير منهم مصر دولة عبور فقط، لكننا لن نسمح لهم بالمضي قدمًا".

وتابع الرئيس أن "اللاجئين فى مصر يعتبرون ضيوفا ويتلقون نفس المعاملة التي يحصل عليها المصريون.. نحن نقدم لهم ما في وسعنا، حتى لقاحات الكورونا، ونحن ليس لدينا أي مخيمات للاجئين في مصر.. حيث يعيش اللاجئون هنا داخل المجتمع المصرى".

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