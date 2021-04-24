نائب رئيس وزراء ليبيا يبحث مع لجنة "5+5" الإسراع في فتح الطريق الساحلي

09:46 م السبت 24 أبريل 2021
نائب رئيس وزراء ليبيا يبحث مع لجنة "5+5" الإسراع في فتح الطريق الساحلي

اللجنة العسكرية 5+5

طرابلس - (د ب أ)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا حسين عطية القطراني اليوم السبت، في بنغازي، مع أعضاء لجنة (5+5) العسكرية الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ضرورة الإسراع في فتح الطريق الساحلي بعد نزع الألغام والتأكد من سلامتها ليتمكن المواطنون من التنقل ولتسهيل الحركة التجارية بين المدن.
وثمن القطراني، جهود كافة أعضاء اللجنة "الساعية للمضي قدما لتنفيذ بنود اتفاق إيقاف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 في جنيف برعاية أممية"، بحسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية نقلته بوابة الوسط الليبية.
وأوضح أعضاء اللجنة أنهم يعملون بشكل مستمر من أجل تقريب وجهات النظر لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وأكدوا استمرارهم في تنفيذ المهام المناطة لهم، المتمثلة في تثبيت إجراءات اتفاق وقف العمليات العسكرية، وتأمين الطريق الساحلي ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بالإضافة إلى أي مهام تسند إليها لغرض الوصول إلى استقرار تام بكافة الأراضي الليبية لتوفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

ليبيا اللجنة العسكرية 5+5 الطريق الساحلي

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