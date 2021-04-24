وزيرة خارجية السودان تؤكد أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة

الخرطوم - (أ ش أ):

استعرضت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، موقف بلادها في ما يخص ملف سد النهضة، وأهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم قبل الملء الثاني، وذلك خلال لقائها مع ماشين مين سفير جمهورية الصين بالخرطوم.

وبحث اللقاء سبل التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين، وعبرت وزيرة خارجية السودان عن وافر امتنان بلادها للدعم الصيني المتواصل للثورة السودانية ودعم التحول السلمي للسلطة بما في ذلك الدعم الطبي خلال جائحة كورونا.

كما أشادت المهدي بالعلاقات السودانية - الصينية، وثمنت الخبرات الصينية في عدة مجالات من بينها البنية التحتية، النفط والتعدين.

واستعرضت المهدي ترتيبات مؤتمر باريس المقرر عقده في مايو المقبل، وقدمت عرضا عن أهمية المؤتمر للسودان في مجال الاستثمار، وإعفاء الديون وتقديم سودان الثورة للمجتمع الدولي.

من جانبه، نقل سفير الصين لدى السودان تحيات وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى وزيرة خارجية السودان، وأشاد بالعلاقات الإستراتيجية التى تربط البلدين.

وثمن الدور المفصلي للسودان في حفظ الأمن في المنطقة، مؤكدا أهمية دفع العلاقات الثنائية والإرتقاء بها.

وقدم الدعوة لوزيرة الخارجية السودانية، لزيارة بكين في أقرب فرصة، وجدد التزام بلاده بتقديم كل العون والمساندة للسودان.