الشرطة الإسبانية تقبض على شخص تعمد نقل عدوى كورونا لـ٢٢ من زملائه

08:31 م السبت 24 أبريل 2021
الشرطة الإسبانية تقبض على شخص تعمد نقل عدوى كورونا لـ٢٢ من زملائه

الشرطة الإسبانية

مدريد - (بي بي سي)

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على رجل للاشتباه في قيامه بنشر عدوى فيروس كورونا عن عمد بين 22 شخصًا على الأقل.

و أفادت تقارير بأن الرجل البالغ من العمر 40 عاما من ماناكور في جزيرة مايوركا خضع لاختبار مخبري لفيروس كورونا إثر ارتفاع درجة حرارته إلى أكثر من 40 درجة مئوية، لكنه رغم ذلك

ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وإلى العمل في اليوم التالي دون انتظار النتيجة.

وقالت الشرطة إنه تجاهل التعليمات بالعودة إلى المنزل وتجول رغم حالته الصحية السيئة متعمدا السعال في وجه زملائه وساخرًا منهم بأنه سوف يصيبهم جميعًا.

وبالفعل أُصيب خمسة أشخاص من زملائه في العمل وثلاثة في صالة الألعاب الرياضية بالفيروس ونقلوا بدورهم إلى الأصدقاء والعائلة بمن في ذلك ثلاثة أطفال صغار.

هذا المحتوى من

BBC
الشرطة الإسبانية إسبانيا فيروس كورونا جزيرة مايوركا
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