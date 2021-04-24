الشرطة الأرجنتينية تحبط هجوما يستهدف الجالية اليهودية بمقاطعة "توكومان"
بوينس آيرس - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة الأرجنتينية، اليوم السبت، شخصين في مقاطعة (توكومان) بتهمة التخطيط لارتكاب هجوم ضد الجالية اليهودية على أراضيها.
وأوضحت صحيفة (لا جاسيتا) المحلية أن الشرطة الأرجنتينية عثرت بحوزة المشتبه بهما على أسلحة نارية وكتب للأدب النازي.
وقالت النيابة الأرجنتينية - في بيان لها بعد التحقيق نقلته وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم - أن المشتبه بهما استخدما برامج التراسل عبر الإنترنت ومنها الواتساب والتليجرام للتخطيط لأعمال عدوانية وترهيب أفراد ومؤسسات الجالية اليهودية في مقاطعة "توكومان".
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