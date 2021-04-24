بانكوك تغلق المزيد من المؤسسات للحد من أكبر تفش لكورونا

بانكوك - (د ب أ)

أمرت العاصمة التايلاندية بانكوك بإغلاق عشرات الشركات التي تعتبر معرضة للتسبب في خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث تحاول المدينة احتواء أكبر تفش له منذ بدء الجائحة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسيتم إغلاق المؤسسات كدور السينما وصالات الألعاب الرياضية ومراكز المؤتمرات لمدة أسبوعين اعتبارا من بعد غد الاثنين، بينما لا يزال من الممكن فتح مراكز التسوق والمتاجر الصغيرة لكن لعدد ساعات أقل، وفقا للإعلان الذي أصدرته إدارة مدينة بانكوك ليلة السبت.

وقال الحاكم أسوين كوانموانج: "قررت المدينة تشديد القيود نظرا للزيادة الهائلة في عدد الحالات الجديدة للحد من العدوى حتى يعود الوضع إلى طبيعته بسرعة"، مضيفًا أن المدينة ستطبق قواعد وضع الأقنعة الواقية بصرامة في جميع الأماكن العامة.