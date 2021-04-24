الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه الشديد تجاه الأوضاع في تشاد

07:01 م السبت 24 أبريل 2021
الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه الشديد تجاه الأوضاع في تشاد

الاتحاد الأفريقي

أديس أبابا - (د ب أ)

أعرب الاتحاد الأفريقي عن قلقه الشديد تجاه الأوضاع في تشاد.

وأضاف الاتحاد الأفريقي في بيان عبر موقعه الإلكتروني نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، إن الوضع "يهدد السلام والأمن والاستقرار" ليس فقط في تشاد ولكن في المنطقة والقارة.

وكانت فرنسا، أحد الأطراف الفاعلة الرئيسية في المعركة الدائرة ضد حركات التمرد الإسلامية في غرب أفريقيا، أعربت أمس الجمعة، عن دعمها للحكومة العسكرية التي تعتزم حكم تشاد لفترة انتقالية بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوفى ديبي في 20 أبريل الجاري متأثرًا بجروح أصيب بها على جبهة القتال في شمال تشاد مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا، وفقا لما أعلنه الجيش.

وقال المجلس العسكري الانتقالي برئاسة ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي البالغ من العمر 37 عامًا، إنه سوف يتولى مقاليد الحكم في البلاد لمدة 18 شهرًا قبل استعادة المدنيين للحكم.

وينص دستور البلاد على أنه يجب انتخاب خليفة للرئيس الراحل في غضون 90 يومًا.

وقال إيمانويل ماكرون أثناء حضور جنازة ديبي في نجامينا، اليوم الجمعة إن فرنسا: "لن تسمح لأحد، لا اليوم ولا غدا، بتهديد استقرار وسلامة تشاد".

وأضاف ماكرون إن المجلس العسكري له دور يلعبه لتعزيز "الاستقرار والشمول والحوار والانتقال بشكل ديمقراطي".

الاتحاد الأفريقي تشاد أديس أبابا إدريس ديبي
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