الرئيس الفرنسي يحيي ذكرى "الإبادة الجماعية" للأرمن

باريس - (د ب أ)

أحيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس ذكرى مذبحة الأرمن خلال الحرب العالمية الأولى.

وقال ماكرون اليوم السبت، عبر حسابه على موقع تويتر: "الشعب الفرنسي والشعب الأرميني متصلان إلى الأبد".

وأظهرت الصور ماكرون اليوم بمناسبة "يوم ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن" عند النصب التذكاري وسط العاصمة الفرنسية باريس.

كان ماكرون أعلن قبل حوالي عامين أن 24 أبريل سيكون يوما وطنيا لإحياء هذه الذكرى.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها ماكرون في فعالية رسمية يقام لإحياء هذه الذكرى.

تعرض الأرمن للاضطهاد المنهجي خلال الحرب العالمية الأولى، ووفقا للتقديرات قتل ما يصل إلى 5ر1 مليون شخص على يد سلطات الدولة العثمانية بين عامي 1915-1916.

وطالما طالبت جمهورية أرمينيا الواقعة في جنوب القوقاز دولة تركيا التي ورثت الإمباطورية العثمانية بالاعتراف بالفظائع التي وقعت وتصنيفها إبادة جماعية.

من جانبها تعتبر تركيا الأعداد مبالغا فيها وترفض بشدة تصنيف الأحداث على أنها إبادة جماعية.

تعتبر العلاقة بين ماكرون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان علاقة متوترة.