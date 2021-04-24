بايدن يعترف رسميا بارتكاب إبادة جماعية ضد الأرمن في ظل العهد العثماني

06:16 م السبت 24 أبريل 2021
بايدن يعترف رسميا بارتكاب إبادة جماعية ضد الأرمن في ظل العهد العثماني

جو بايدن

وكالات:

اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، رسميا بوقوع إبادة جماعية ضد الأرمن في ظل الحكم العثماني "الأتراك"، وذلك بحسب ما ذكره البيت الأبيض، ونقلت عنه وسائل إعلام أمريكية.

وتدفّق آلاف الأرمن اليوم السبت، إلى نصب تذكاري على تلة في العاصمة يريفان في الذكرى السادسة بعد المئة للمجرزة التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني في عهد السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى.

وطوال عقود مارست الجالية الأرمنية ضغوطًا للحصول على اعتراف دولي بأن ما تعرض له 1,5 مليون أرمني "إبادة جماعية".

واعتبرت نحو ثلاثين دولة والاتحاد الأوروبي ما حدث "إبادة جماعية" في حين ترفض تركيا هذا الاتهام بشكل قاطع.

الإبادة الجماعية مذابح الأرمن الحكم العثماني الأتراك العهد العثماني

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