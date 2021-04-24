سويسرا تعلن عن أول إصابة بـ"كورونا المتحور" في الهند
وكالات:
أعلنت السلطات الصحية السويسرية، السبت، تسجيل أول إصابة في البلاد بنسخة كوفيد-19 المتحورة الهندية التي يرجع إليها السبب في الارتفاع الكبير في عدد الإصابات في الهند.
قال المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا في تغريدة: "تم اكتشاف أول إصابة بالنسخة المتحورة الهندية لكوفيد-19 في سويسرا".
وأضاف أنها اكتشفت لدى شخص كان متوقفا في أحد مطارات البلاد.
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