مصر تُدين أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين في القدس

01:47 م السبت 24 أبريل 2021
مصر تُدين أعمال العنف والتحريض ضد الفلسطينيين في القدس

الخارجية المصرية

القاهرة- (د ب أ):

أدانت مصر، السبت، أعمال العنف والتحريض التي قامت بها مجموعات يهودية متطرفة مستهدفة الأشقاء الفلسطينيين من سكان البلدة القديمة في القدس الشرقية، مما أسفر عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين..

وأعربت في بيان صحفي صادر عن مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية "عن بالغ قلقها من تصاعد وتيرة الاعتداءات والأعمال الاستفزازية تجاه المقدسيين منذ بداية شهر رمضان المُعظم".

وأكدت ضرورة تحمل "السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين والكف عن كل ما من شأنه المساس بحق المصلين في الوصول بحرية إلى المسجد الأقصى المبارك، وكذلك وقف أية انتهاكات تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".

يأتي ذلك عقب حوادث توتر بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في شرق القدس منذ بداية شهر رمضان تصاعدت أمس الجمعة عقب مسيرة للمستوطنين ما أدى إلى إصابة نحو 100 فلسطيني بجروح.

الخارجية المصرية التحريض ضد الفلسطينيين القدس المحتلة

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