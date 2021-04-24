العراق: لجان فنية تحدد جدولة عملية انسحاب القوات الأجنبية

01:39 م السبت 24 أبريل 2021
العراق: لجان فنية تحدد جدولة عملية انسحاب القوات الأجنبية

القوات العراقية

بغداد- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، السبت، أن جدولة انسحاب القوات الأجنبية تحددها اللجان الفنية ضمن الحوار الاستراتيجي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رسول قوله إن "هناك جدولة لعملية انسحاب القوات الأجنبية خلال فترات تحدد بعد لقاء اللجنة الفنية التي شكلت بأمر القائد العام للقوات المسلحة، برئاسة رئيس أركان الجيش لإدارة هذه الملف ضمن الحوار الاستراتيجي".

ولفت إلى أن "العراق لا يحتاج لأي جندي أمريكي أو أجنبي يحمل السلاح ويقاتل مع القوات العراقية ولا يحتاج إلى مقاتلين على الأرض باستثناء القوات العراقية".

وأضاف أن "العراق يعمل مع حلف شمال الأطلسي (ناتو) والغاية من هذا الموضوع هو التدريب والتجهيزات التابعة للقيادة العسكرية"، مؤكداً أن "العراق يمتلك قوات مدربة وتستطيع أن تدافع عن الوطن والشعب".

وأوضح رسول أن"لجان التحقيق مستمرة والجهد الاستخباراتي مستمر في موضوع استهداف المقرات والمطارات والبعثات الدولية بالصواريخ وملاحقة مصادر القصف"، مبيناً أن "إعلان النتائج متروك للقيادة العسكرية العليا".

وأشار الى أن "استهداف المطار أو أي منطقة بالصواريخ والتي هي ليست صواريخ ذكية، تقع على منشآت وقواعد عسكرية عراقية ويذهب ضحيتها عراقيون"، منوهاً إلى أن "قاعدة بلد الجوية عراقية خالصة مئة بالمئة وعمليات الاستهداف ليس بمصلحة أحد، وعلى الجميع التكاتف كي يتم بناء قدرات القوات المسلحة بشكل تام لتكون قادرة على حماية البلد".

ولفت الى أن "قيام بعض الجماعات المسلحة بحركة معينة أو استعراض فهذه رسالة غير صحيحة لأن الجميع قاتل الإرهاب"، مشدداً على أن "القوات المسلحة العراقية قادرة على حماية الشعب واستتباب الوضع الأمني وهي قوات قوية ولكنها تتعامل بحكمة من أجل الحفاظ على الدم العراقي وعدم الانجرار إلى صدامات".

العراق لجان فنية انسحاب القوات الأجنبية

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