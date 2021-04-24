إثيوبيا تواصل التعنت.. وتعلن في بيان جديد: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

01:06 م السبت 24 أبريل 2021
إثيوبيا تواصل التعنت.. وتعلن في بيان جديد: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

آبي أحمد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الأمن القومي الإثي

كتبت- رنا أسامة:

استمرارًا للتعنّت الإثيوبي، أكد مجلس الأمن الوطني في أديس أبابا، السبت، أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده المُقرر، في تحدٍ متواصل لكافة المساعي الدولية لحل الأزمة المُستمرة منذ 10 أعوام مع مصر والسودان.

وقال مجلس الأمن الوطني الإثيوبي، في بيان بالأمهرية صادر عن رئاسة الوزراء، "رغم الضغوط التي تمارس علينا سنقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الموعد المقرر (خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين) وإجراء الانتخابات".

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وأضاف البيان أن الحكومة ستتخذ عدة إجراءات تصحيحية ضد القوى الداخلية الموجودة في كل مكان وداخل الحكومة، مشيرا إلى أن خيار الحكومة هو التصدي ووقف هذه المحاولات التآمرية بتطهير العناصر المناوئة للسلام.

وتعثرت مفاوضات سد النهضة مجددًا بعد فشل الاجتماعات التي استضافتها مؤخرًا كينشاسا، عاصمة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وتبادلت الأطراف الثلاثة الاتهامات بالتسبب في فشل اجتماعات كينشاسا، التي عقدت على مستوى وزراء الخارجية والري وبمشاركة أطراف دولية فاعلة.

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وعزت مصر والسودان سبب انهيار المفاوضات إلى التعنت الإثيوبي، فيما اتهمت أديس أبابا- بلا سند- القاهرة والخرطوم بمحاولة مصادرة حقوقها المشروعة في استغلال مياه النيل الأزرق.

والأسبوع الماضي أعلنت إثيوبيا فتح البوابات العلوية للسد عند مستوى منسوب 540، وذلك بهدف تخفيض المياه استعدادا لعمليات صب الخرسانة وتعلية السد إلى مستوى قد يصل إلى 595 مترا، تمهيداً للبدء في الملء الثاني لبحيرة السد.

جاء ذلك بعد أقل من 48 ساعة من دعوة تقدم بها، رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والإثيوبي آبي أحمد لعقد قمة ثلاثية لبحث الخلافات حول السد دون أن يعلن أي من الطرفين موقفا محددا من تلك الدعوة حتى الآن.

وأعلنت واشنطن مؤخرًا تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا أمريكيًا خاصًا للقرن الأفريقي، مؤكدة أن ملف سد النهضة سيكون على قائمة أولوياته.​

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