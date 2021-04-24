وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون العسكري

11:03 ص السبت 24 أبريل 2021
وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون العسكري

سيرجي شويجو

يريفان- أ ش أ:

بحث وزير الدفاع الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان، خلال اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وناقش الجانبان - حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأرمينية نشرته وكالة أنباء "أرمن برس" - عملية حفظ السلام الروسية في "آرتساخ"، والتوجهات الرئيسة للإصلاحات واسعة النطاق الجارية في القوات المسلحة الأرمينية.

كما بحثا الإجراءات المشتركة والخطط المستقبلية للقوات المشتركة الأرمينية - الروسية، فضلا عن مناقشة الشؤون الإقليمية.

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