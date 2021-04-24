وزيرا دفاع أرمينيا وروسيا يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون العسكري
يريفان- أ ش أ:
بحث وزير الدفاع الأرميني فاجارشاك هاروتيونيان، خلال اتصال هاتفي، السبت، مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
وناقش الجانبان - حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع الأرمينية نشرته وكالة أنباء "أرمن برس" - عملية حفظ السلام الروسية في "آرتساخ"، والتوجهات الرئيسة للإصلاحات واسعة النطاق الجارية في القوات المسلحة الأرمينية.
كما بحثا الإجراءات المشتركة والخطط المستقبلية للقوات المشتركة الأرمينية - الروسية، فضلا عن مناقشة الشؤون الإقليمية.
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