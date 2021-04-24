أفغانستان: مقتل وإصابة 44 مسلحًا من طالبان في غارة جوية

11:00 ص السبت 24 أبريل 2021
أفغانستان: مقتل وإصابة 44 مسلحًا من طالبان في غارة جوية

حركة طالبان - ارشيفية

كابول- أ ش أ:

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان، وإصابة 13 آخرين، خلال غارة جوية في إقليم نانجرهار بأفغانستان.

وقال عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهار، فى تصريح لوكالة أنباء "بختار" الأفغانية، إنه من بين قتلى طالبان أحد قادتها ويدعى الملا أحمد.

وذكرت تقارير أن عناصر حركة طالبان شاركت في أنشطة إرهابية ولذلك استهدفتها القوات الجوية.

ولم تعلق طالبان بعد في هذا الصدد.

من ناحية آخرى، أعلن مسئولون أفغان، السبت، مقتل 7 مدنيين على الأقل خلال الـ24 ساعة الماضية إثر انفجار قنبلتين تم وضعهما على الطريق بولايتى "غزني" و"قندهار".

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة قندهار جمال باركزاي إن 4 مدنيين لقوا حتفهم، وأصيب 3 آخرون إثر استهداف انفجار سيارتهم في منطقة "قبرستان" ببلدة "أرغنداب" الواقعة بولاية قندهار مساء أمس الجمعة.

وأكد مكتب حاكم ولاية غزني، في بيان رسمي، مقتل 3 مدنيين وإصابة أكثر من 3 آخرين إثر انفجار قنبلة في المنطقة رقم 3 بالولاية، السبت، متهما حركة "طالبان" الإرهابية بتنفيذ العمل الإرهابي.

ولم تصدر طالبان أي تعليق على الحادثين.

ويأتي الانفجاران في ظل تصاعد وتيرة أعمال العنف في أفغانستان رغم كل الجهود المبذولة لإرساء السلام في البلاد، حيث أوضحت إحصاءات أعدتها القناة أن 44 مدنيا و81 فردا من قوات الأمن لقوا حتفهم في حوادث إرهاربية واشتباكات مع طالبان منذ بداية شهر رمضان الكريم.

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