"لعب بالنار".. الصين تدعو أمريكا إلى عدم التدخل في شئونها الداخلية

بكين- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن السياسة الأمريكية تجاه الصين لم تتغلب بعد على ما تنطوي عليه من سوء فهم تجاه بلاده، ولم تتلمس الولايات المتحدة إلى الآن الطريق الصحيح للتعامل مع بكين، داعيا الولايات المتحدة إلى عدم التدخل في شؤون الصين الداخلية.

وأضاف وانغ - في كلمة خلال مشاركته في لقاء عقد عبر "الفيديو كونفرانس" مع المجلس الأمريكي للعلاقات الخارجية - أن رئيسي البلدين حددا الاتجاه العام لتطوير العلاقات بين البلدين، وأنه ينبغي على الولايات المتحدة فهم التنمية الصينية ورؤيتها على نحو موضوعي وعقلاني، والعمل مع الصين لإنشاء مسار جديد للتعايش السلمي والتعاون المربح للجانبين، واحترام وقبول الطريق والنظام اللذين اختارتهما الصين بإرادتها المستقلة.

وتابع: "ينبغي على الولايات المتحدة أيضا ممارسة التعددية على نحو حقيقي، وعدم التدخل في شؤون الصين الداخلية، مشيرا إلى أن الصين لا تسعى مطلقا إلى الهيمنة، قائلا: إن "دولة تمارس الهيمنة، مآلها الفشل".

وأكد وانغ أن مستقبل العلاقات الصينية- الأمريكية سيعتمد على ما إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد لقبول التنمية السلمية للصين، والإقرار بحق الشعب الصيني في السعي نحو حياة أفضل.

وحول قضية تايوان، شدد وانغ على أن اللعب بـ "ورقة تايوان" ما هو إلا "لعب بالنار"، داعيا الولايات المتحدة إلى التمسك بصرامة بمبدأ صين واحدة والوفاء بتعهداتها بموجب البيانات المشتركة الصينية - الأمريكية الثلاثة.

ونوه إلى أن "الإبادة الجماعية" و"العمالة القسرية" أكذوبتان كبيرتان تم تلفيقهما بدوافع سياسية تجاه شؤون منطقة شينجيانغ الصينية.

وردا على التطورات الأخيرة في منطقة هونج كونج، قال وانغ إنه يتعين على الجانب الأمريكي احترام جهود الحكومة الصينية نحو تطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مؤكدا أن الصين لا تنخرط مطلقا في سياسة القسر، وتعارض أي قسر تمارسه بلدان أخرى.