بسبب نقص الأكسجين.. وفاة 20 مريضًا بكورونا في مستشفى بالهند

نيودلهي- أ ش أ:

توفي 20 مريضا بفيروس كورونا في مستشفى بمدينة دلهي الهندية بسبب نقص الأكسجين الطبي، ما يسلط الضوء على الوضع المتدهور في مستشفيات المدينة في ظل ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي.

وقال الدكتور دي كيه بالوجا المدير الطبي بمستشفى جايبور جولدن، لقناة "إن دي تي في" الهندية، السبت، إن الحكومة خصصت 3.5 طن متري من الأكسجين للمستشفى، إلا أن تأخر وصول الإمداد عن موعده المقرر أدى إلى وفاة 20 مصاب.

وأضاف أن 215 مريضا بكوفيد-19 على الأقل دخلوا المستشفى في وضع حرج وفي حاجة ضرورية للأكسجين.

وسجلت الهند 346 ألفا و786 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية على مستوى العالم؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 16 مليونا و610 آلاف و481 حالة؛ لتصبح ثاني أسوأ دولة تضررا من الفيروس، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.