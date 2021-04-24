الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

09:41 ص السبت 24 أبريل 2021
الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 9 إصابات وافدة من الخارج

الصين

بكين- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تلقت تقارير عن 9 إصابات بكورونا جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 90575 حالة، وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج الـ 9 جاءت بواقع 3 حالات في شنجهاي وحالة واحدة في كل من جيانغسو وقوانغدونغ وتشونغتشينغ وسيتشوان ويوننان وشنشي، ما رفع إجمالي الحالات الوافدة إلى 5577 حالة غادر منها 5320 حالة المستشفيات بعد شفائها.

وأضافت اللجنة أن 10 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85634 شخصا، وتم أمس تسجيل 12 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 324 حالة، 313 منها وافدة من الخارج.

وحتى نهاية أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11727 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 209 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 49 إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 1090 إصابة مؤكدة بما في ذلك 11 حالة وفاة، فيما غادر المستشفيات 11325 مريضا في هونج كونج، 49 مريضا في ماكاو، و1044 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

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