طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع وأراض في قطاع غزة

09:38 ص السبت 24 أبريل 2021
طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع وأراض في قطاع غزة

طائرات الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (أ ش أ):

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم/ السبت/ بعدد من الصواريخ، مواقع وأراض في عدد من المناطق في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت بثلاثة صواريخ موقعاً وأرضاً زراعية شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وألحقت دماراً وخراباً فيهما، كما قصفت موقعاً بصاروخين شمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وتضرر ممتلكات الفلسطينيين القريبة من القصف.

وأضافت أن 3 فلسطينيين أصيبوا بجروح برصاص قوات الاحتلال التي هاجمت مجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة، على مقربة من موقع "ملكة" العسكري شرق المدينة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت موقعاً وأرضاً زراعية قرب مطار غزة المدمر شرق مدينة رفح وموقعاً شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع أضرار في الموقعين.​

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