باكستان تسجل 5908 إصابات جديدة و157 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

إسلام آباد- (أ ش أ):

سجلت باكستان 5 آلاف و908 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 790 ألفا و16 حالة.

وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس "كورونا" بوزارة الصحة الباكستانية - حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم /السبت/ - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 157 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 16 ألفا و999 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 686 ألفا و488 شخصا بعدما تماثل 4 آلاف و198 شخصا للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.. بينما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 86 ألفا و529 شخصا.

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