ألمانيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة و286 حالة وفاة بفيروس "كورونا"

برلين- (أ ش أ):

أعلن معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم السبت، عن تسجيل 23 ألفا و392 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد إلى ثلاثة ملايين و268 ألفا و645 حالة.

وأوضح المعهد - في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني اليوم - أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 81 ألفا و444 حالة، وذلك بعد تسجيل 286 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.