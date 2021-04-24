اعتقال والد ليندسي لوهان بتهمة تلقي عمولات مقابل إحالة مرضى لمركز طبي

لوس أنجليس- (د ب أ):

قالت السلطات الأمريكية إنه تم اعتقال مايكل لوهان والد الممثلة ليندسي لوهان في مقاطعة بالم بيتش يوم الجمعة بتهمة تلقي عمولات مقابل إحالة المرضي لمراكز طبية، حسبما ذكرت صحيفة "بالم بيتش بوست".

وتم اعتقال مايكل لوهان (60 عاما) ، في سجن مقاطعة بالم بيتش يوم الجمعة لاتهامه بخمس تهم تتعلق بتلقي عمولات مرتبطة بالمرضى وتهمة واحدة بالتآمر لتلقي عمولات مقابل إحالة المرضي لأحد المراكز الطبية. وتقول السلطات إنه تم دفع أكثر من 27 ألف دولار من الرشاوى مباشرة إما إلى لوهان، أو إلى كيان تجاري مرتبط به.

وقال ديف أرونبرج ممثل الادعاء العام في مقاطعة بالم بيتش في بيان معد يوم الجمعة "تم التحقيق مع السيد لوهان من جانب فريق عمل ..وتم اتهامه بتلقي رشاوى لإحالة المرضى إلى العلاج من تعاطي المخدرات ".

وأضاف "تلقي عمولات من إجل إحالة المرضى (إلى مراكز طبية) يفسد نظام الرعاية الصحية لدينا لأن القرارات تكون مدفوعة بالجشع بدلاً من احتياجات المريض. هذا هو الاعتقال رقم 117 من فريق العمل الخاص بنا ولن يكون الأخير ".

وبموجب قانون فلوريدا، من غير القانوني أن يقوم مختبر أو مقدم رعاية صحية إما بتقديم أو دفع عمولة أو مكافأة أو رشوة مقابل إحالة مرضى.