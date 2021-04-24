كوريا الجنوبية: حالات الإصابة الجديدة بفيروس تقترب من 800 لليوم الثاني

سول- (د ب أ):

ظلت حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أعلى من 700 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم السبت حيث استمرت الإصابات المجتمعية والحالات التي يتعذر تعقبها في الارتفاع في جميع أنحاء البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية 785 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 760 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 118243 حالة، حسبما ذكرت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية.

وارتفعت الإصابات اليومية إلى مستوى 700 يوم الأربعاء، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن موجة أخرى من الوباء في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وبلغت الحالات التي يتعذر تعقبها 29 % من جميع الحالات المسجلة في الأسبوعين الماضيين، وهي أعلى نسبة على الإطلاق. وقالت وزارة الدفاع يوم الجمعة إنه تم تسجيل 39 حالة مؤكدة في سفينة "جوجونبوج" العسكرية.

وسجلت البلاد حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1812 حالة.