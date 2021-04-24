روسيا تغلق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

03:59 ص السبت 24 أبريل 2021
روسيا تغلق 3 مناطق في البحر الأسود أمام السفن الحربية الأجنبية

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إغلاق 3 مناطق في البحر الأسود أمام مرور السفن الحربية للدول الأجنبية، اعتبارا من مساء اليوم السبت.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الإغلاق سيسري اعتبارا من الساعة 21:00 يوم 24 أبريل وحتى 21:00 من 31 أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن الإغلاق لن يعيق الملاحة عبر مضيق (كيرتش)، وأن كل المناطق المغلقة ستكون في المياه الداخلية لروسيا.

وفي المقابل، قدمت وزارة الخارجية الأوكرانية مذكرة احتجاج بشأن القرار الروسي، كما أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما بهذا الصدد.

من جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف - ردا على التصريحات الغربية - أن روسيا تعمل في إطار القانون الدولي، ولم يتم فرض أي قيود على حركة السفن التجارية، ولا تعرقل عمل الموانئ الأوكرانية في بحر أزوف.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا السفن الحربية الأجنبية البحر الأسود وزارة الدفاع الروسية

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