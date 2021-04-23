روسيا تغلق أجزاء من البحر الأسود

11:32 م الجمعة 23 أبريل 2021
روسيا تغلق أجزاء من البحر الأسود

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

تعتزم روسيا اعتباراً من يوم غد السبت، إغلاق عدة مناطق في البحر الأسود وهي خطوة صاحبها الكثير من الانتقادات من الغرب.

ولن يتأثر النقل البحري عبر مضيق كيرتش بشبه جزيرة القرم بعملية الإغلاق التي من المقرر أن تستمر حتى 31 أكتوبر المقبل.

بيد أن الخطة الروسية تعرضت لانتقادات من الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا و حلف شمالي الأطلسي (الناتو).

وهناك، من بين جملة أمور، مخاوف من احتمال تقييد حقوق المرور المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وكذلك إعاقة عمليات النقل البحري الدولية.

وشددت روسيا على أن المناطق البحرية المعنية موجودة في المياه الإقليمية الروسية. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بمطالبة روسيا بالمناطق القريبة من شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في عام 2014.

البحر الأسود روسيا موسكو مضيق كيرتش

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