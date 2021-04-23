البنتاجون يدعو روسيا لوقف "استفزازتها" على حدود أوكرانيا

11:28 م الجمعة 23 أبريل 2021
البنتاجون يدعو روسيا لوقف "استفزازتها" على حدود أوكرانيا

وزارة الدفاع الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

دعت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، روسيا إلى وضع حد لاستفزازاتها واحترام سيادة أوكرانيا، وفق ما أفاد المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي.

وكانت روسيا حشدت قواتها على حدود أوكرانيا، واتهمت كييف موسكو بالتحضير لغزو من خلال أعمال استفزازية في شرق أوكرانيا.

وتخوض كييف معارك ضد الانفصاليين الموالين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك منذ 2014، بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم. وأودى النزاع بحياة 13 ألف شخص.

وفيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان، كشف كيربي - حسبما نقلت قناة الحرة الامريكية اليوم الجمعة - أن حاملة الطائرات آيزنهاور ستبقى في المنطقة لتأمين الانسحاب العسكري، مشيرا إلى أن الانسحاب سيتم بشكل آمن ومنظم.

وأعلن البنتاجون عن استعداده لدعم البحرية الإندونسية للعثور على الغواصة المفقودة.

وقال كيربي إن مجلس الشيوخ وافق على تسمية أكثر من 100 شخص لمناصب في الجيش الأمريكي.

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