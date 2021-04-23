فلسطين تطلع إسبانيا على الإجراءات الإسرائيلية في القدس

رام الله - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع وزيرة الخارجية الإسبانية ارانشا غونساليس لايا، مستجدات الأوضاع في فلسطين وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس الشرقية من حصار، وإجراءات قمعية تنتهك الحقوق الأساسية للمقدسيين.

واستعرض المالكي مع نظيرته الإسبانية - خلال لقائهما في مدريد، في ختام جولته الأوروبية - خطورة تلك الاعتداءات التي رافقتها اعتداءات من قبل المستوطنين، والمنظمات اليهودية العنصرية التي كانت تنادي بالموت للعرب، مطالبا بتوفير الحماية للمقدسيين بشكل خاص وبقية الفلسطينيين القاطنين الضفة الغربية بشكل عام، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الجمعة.

ونوه إلى المخاطر المحدقة بالعملية الانتخابية نتيجة للتصرفات غير المسؤولة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال بحق المقدسيين والمدينة المقدسة لمنع إجراء الانتخابات فيها، داعيا المجتمع الدولي التدخل لصالح الانتخابات الفلسطينية، وفي ضمان عدم تعطيلها أو التدخل فيها من قبل دولة الاحتلال.

وأكد المالكي أن دولة فلسطين ورغم معرفتها المسبقة بالموقف الإسرائيلي المعادي للعملية الديمقراطية المتمثلة بالانتخابات إلا أنها مصرة على عقدها وملتزمة أمام مسؤوليتها الوطنية والدولية على عقدها، وتأكيدا في مدينة القدس الشرقية.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية إسبانيا دعم بلادها للانتخابات الفلسطينية واستعدادها لتقديم كل الدعم والإسناد المطلوبين لإنجاحها، بما في ذلك الطلب من إسرائيل الوفاء بالتزاماتها حيال الانتخابات الفلسطينية وعدم التدخل فيها والسماح بعقدها في مناطق (ج) وتحديدا في القدس الشرقية.

وشددت على أن إسبانيا ستقوم بكل ما هو مطلوب منها من اتصالات مع جميع الجهات المؤثرة بما في ذلك مع الجانب الإسرائيلي، لحثها على إتمام هذه العملية الديمقراطية بشفافية عالية، وبمهنية جيدة ودون تدخل أيا كان، وتحديدا في القدس الشرقية.

وأشارت إلى أنها ستتواصل مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، ليكون موضوع الانتخابات الفلسطينية بندا على جدول أعمال مجلس وزراء خارجية الدول الأوروبية والذي سيعقد في الشهر المقبل، وبحث أهمية التواجد الكثيف للمراقبين الدوليين في هذه الانتخابات لضمان نجاحها ولمنع التدخلات الخارجية وتحديدا الإسرائيلية.

كما تطرق الجانبان إلى العلاقات الثنائية، وأبديا ارتياحهما من مستوى العلاقات الثنائية القائمة والجهود المبذولة من أجل تطويرها بما في ذلك استكمال التحضيرات ضمن ظروف الكورونا في عقد اجتماع للجنة الحكومية الإسبانية الفلسطينية المشتركة.