فرنسا تعلن عن تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

10:25 م الجمعة 23 أبريل 2021
فرنسا تعلن عن تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل 32 ألفا و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة أن عدد حالات الوفاة جراء كورونا في المستشفيات الفرنسية ارتفع إلى 76 ألفا و285 حالة.

وأضافت "سكاي نيوز" أن 5962 مريض بكورونا لا يزالون في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات في فرنسا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء جان كاستكس أمس الخميس إن ذروة الموجة الثالثة تبدو الآن وكأنها "وراءنا".

وأضاف كاستكس أن فرنسا سترفع قيود السفر المحلية اعتباراً من 3 مايو لكن حظر التجول في الساعة 7 مساءً سيظل سارياً حتى يتم السيطرة على الوباء.

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فيروس كورونا فرنسا باريس حظر التجول

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