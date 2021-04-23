اليونان: 2754 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 1ر329 ألف حالة

أثينا - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، اليوم الجمعة، تسجيل 2754 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 329 ألفا و134 إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.

كما سجلت اليونان 76 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 9 آلاف و864 حالة وفاة.