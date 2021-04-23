المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

08:24 م الجمعة 23 أبريل 2021
المغرب: 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

فيروس كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و717 ألفا و551 شخصا تلقوا اللقاح المضاد فيروس كورونا المستجد.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و893 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و209 آلاف و470 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .

وقد تسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

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