السفير البريطاني لدى بغداد: العراق لن يستقر بسبب الجماعات المسلحة

08:23 م الجمعة 23 أبريل 2021
السفير البريطاني لدى بغداد: العراق لن يستقر بسبب الجماعات المسلحة

بغداد - (أ ش أ):

علق السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، اليوم الجمعة، على الهجمات الصاروخية التي استهدفت محيط مطار بغداد الدولي مساء أمس.

وقال هيكي في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نقلتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية "لقد هبطت ليلة أمس ليتم إخباري، بأنه لأمر جيد أن رحلتك تأخرت. لقد فاتك للتو سقوط الصواريخ على المطار".

وأضاف "يستحق العراقيون العيش والسفر بسلام. لن يكون العراق مستقرًا ومزدهرًا طالما استمرت هذه الجماعات المسلحة في العمل بحرية خارج القانون لنشر الرعب والدمار".

وذكرت خلية الإعلام الأمني أمس أن "٣ صواريخ سقطت على محيط مطار بغداد الدولي من أصل ٨ صواريخ، فقد سقط الصاروخ الأول قرب سجن الكرخ المركزي والثاني قرب أكاديمية جهاز مكافحة الإرهاب في ساحة فارغة والثالث قرب مقر أحد أفواج التدخل السريع".

هذا المحتوى من

Asha
بريطانيا العراق بغداد الجماعات المسلحة

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