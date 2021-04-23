البحرين تدين إطلاق الحوثيين أربع طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

07:12 م الجمعة 23 أبريل 2021
البحرين تدين إطلاق الحوثيين أربع طائرات مسيرة مفخخة تجاه السعودية

الحوثيين

المنامة - (أ ش أ):

دانت البحرين بشدة، اليوم الجمعة، إطلاق ميليشيا الحوثي ثلاث طائرات مسيرة مفخخة تجاه مدينة جازان، وطائرة أخرى تجاه مدينة خميس مشيط بالسعودية في عمل عدائي ممنهج يستهدف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية، وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأشادت وزارة خارجية البحرين - وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - بيقظة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير هذه الطائرات، مؤكدة وقوف البحرين إلى جانب السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على موقفها الداعي إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لوقف هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

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