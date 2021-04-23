ماكرون يعلن دعمه للحكام العسكريين في تشاد بعد وفاة ديبي

06:08 م الجمعة 23 أبريل 2021
ماكرون يعلن دعمه للحكام العسكريين في تشاد بعد وفاة ديبي

أرشيفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

أعربت فرنسا ، أحد اللاعبين الرئيسيين في المعركة الدائرة ضد حركات التمرد الإسلامية في غرب أفريقيا، اليوم الجمعة، عن دعمها للحكومة العسكرية التي تعتزم حكم تشاد لفترة انتقالية بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتوفى ديبي في 20 أبريل الجاري متأثرا بجروح أصيب بها على جبهة القتال في شمال تشاد مع تقدم المتمردين نحو العاصمة نجامينا، وفقا لما أعلنه الجيش.

وقال المجلس العسكري الانتقالي برئاسة ابنه الجنرال محمد إدريس ديبي 37 عاما، إنه سوف يتولى مقاليد الحكم في البلاد لمدة 18 شهرا قبل استعادة المدنيين للحكم.

وينص دستور البلاد على أنه يجب انتخاب خليفة للرئيس الراحل في غضون 90 يوما.

وقال إيمانويل ماكرون أثناء حضور جنازة ديبي في نجامينا، اليوم الجمعة إن فرنسا: "لن تسمح لأحد، لا اليوم ولا غدا، بتهديد استقرار وسلامة تشاد".

وأضاف ماكرون إن المجلس العسكري له دور يلعبه لتعزيز "الاستقرار والشمول والحوار والانتقال بشكل ديمقراطي".

إيمانويل ماكرون باريس فرنسا إدريس ديبي تشاد
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